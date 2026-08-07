IEG, TP ICAP Midcap alza target price dopo primo semestre sopra le attese

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha confermato la raccomandazione (Buy) e alzato il target price (a 19,5 euro per azione da 17 euro, upside potenziale del 13%) su Italian Exhibition Group (IEG), società quotata su Euronext Milan e leader in Italia nell'organizzazione di eventi fieristici internazionale.



Gli analisti scrivono che IEG ha pubblicato risultati del primo semestre superiori alle stime in quasi tutte le voci. Nonostante un contesto geopolitico complesso, le prenotazioni si attestano al 100% del budget annuale e la società ha rivisto al rialzo i suoi obiettivi per il 2026 (cosa non prevista). Lieve deterioramento del debito netto (rivisto al rialzo), appesantito da M&A, maggiori passività da leasing IFRS 16 e opzioni put.



"Senza il conflitto in Medio Oriente, stimiamo che avremmo potuto raggiungere 300 milioni di euro di fatturato già quest'anno - si legge nella ricerca - Questo slancio ci porta ad aumentare le nostre previsioni di fatturato per il 2026/2027 del +2%/+1% e di EBITDA del +5%/+3%".

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