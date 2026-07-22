Milano 12:42
52.755 +0,90%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 12:42
10.699 +1,07%
Francoforte 12:42
25.149 +0,55%

Racing Force, TP ICAP Midcap alza target price e stime di fatturato per l'intero anno

Finanza, Consensus
Racing Force, TP ICAP Midcap alza target price e stime di fatturato per l'intero anno
(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 6,60 euro per azione (dai precedenti 6,50 euro) il target price su Racing Force, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo visto l'upside potenziale del 32%.

Gli analisti evidenziano che Racing Force ha annunciato questa mattina un fatturato di 46,8 milioni di euro per il primo semestre 2026 (+19,1% su base annua), confermando l'ottimo inizio d'anno del gruppo. Nonostante un confronto meno favorevole, il secondo trimestre ha registrato una crescita ancora più sostenuta rispetto al primo, trainata da un'eccezionale espansione nelle Americhe (+50,3% nel secondo trimestre).

Le prospettive rimangono positive, con il portafoglio ordini ancora in crescita alla fine del primo semestre. Nonostante un confronto molto più impegnativo nel secondo semestre (+20,2% di crescita nel secondo semestre 2025), il gruppo dovrebbe essere in grado di mantenere un trend di crescita positivo.

Pertanto, TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo le previsioni e si aspettia ora un fatturato per l'esercizio 2026 di 81 milioni di euro (+10,8% su base annua), rispetto ai 78,4 milioni di euro previsti in precedenza.
Condividi
```