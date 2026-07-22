Racing Force, TP ICAP Midcap alza target price e stime di fatturato per l'intero anno

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato a 6,60 euro
per azione (dai precedenti 6,50 euro) il target price
su Racing Force
, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione
"Buy
" sul titolo visto l'upside potenziale del 32%.
Gli analisti evidenziano che Racing Force ha annunciato questa mattina
un fatturato di 46,8 milioni di euro per il primo semestre 2026 (+19,1% su base annua), confermando l'ottimo inizio d'anno del gruppo. Nonostante un confronto meno favorevole, il secondo trimestre ha registrato una crescita ancora più sostenuta rispetto al primo
, trainata da un'eccezionale espansione nelle Americhe
(+50,3% nel secondo trimestre).
Le prospettive rimangono positive, con il portafoglio ordini ancora in crescita alla fine del primo semestre. Nonostante un confronto molto più impegnativo nel secondo semestre (+20,2% di crescita nel secondo semestre 2025), il gruppo dovrebbe essere in grado di mantenere un trend di crescita positivo
.
Pertanto, TP ICAP Midcap ha rivisto al rialzo le previsioni
e si aspettia ora un fatturato per l'esercizio 2026 di 81 milioni di euro (+10,8% su base annua), rispetto ai 78,4 milioni di euro previsti in precedenza.