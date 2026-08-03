Comer, Equita alza target price dopo risultati sopra le attese nonostante difficile contesto

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 60 euro
per azione (+2%) il target price
su Comer Industries
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione
"Buy
" dopo un secondo trimestre 2026
migliore delle attese nonostante il difficile contesto.
In particolare, i risultati del secondo trimestre sono superiori alle attese (del 5% il fatturato e del 13% l'EBITDA) tranne il FCF per il NWC. "Sappiamo che il confronto YoY è agevolato dal debole primo semestre 2025 - si legge nella ricerca - ma il rimbalzo è ancora più significativo a pari perimetro
(fatturato +15% YoY e EBITDA +19%), sapendo che: le sinergie legate all'integrazione con Comtesco non si sono ancora manifestate; il secondo trimestre beneficia ancora in minima parte del contratto jumbo di CNH per il trattore Stiger; il mercato agricolo è tutt'altro che in un chiaro ciclo espansivo dopo oltre 3 anni di crisi".
Alla luce del secondo trimestre, Equita ha incrementato le stime 2026/27
(in media fatturato +1%, EBITDA +1% e net profit +2%).