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Comer, Equita alza target price dopo risultati sopra le attese nonostante difficile contesto

Finanza, Consensus
Comer, Equita alza target price dopo risultati sopra le attese nonostante difficile contesto
(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 60 euro per azione (+2%) il target price su Comer Industries, società quotata su Euronext Milan e attiva nella progettazione e produzione di sistemi avanzati di ingegneria e soluzioni di meccatronica per la trasmissione di potenza, confermando la raccomandazione "Buy" dopo un secondo trimestre 2026 migliore delle attese nonostante il difficile contesto.

In particolare, i risultati del secondo trimestre sono superiori alle attese (del 5% il fatturato e del 13% l'EBITDA) tranne il FCF per il NWC. "Sappiamo che il confronto YoY è agevolato dal debole primo semestre 2025 - si legge nella ricerca - ma il rimbalzo è ancora più significativo a pari perimetro (fatturato +15% YoY e EBITDA +19%), sapendo che: le sinergie legate all'integrazione con Comtesco non si sono ancora manifestate; il secondo trimestre beneficia ancora in minima parte del contratto jumbo di CNH per il trattore Stiger; il mercato agricolo è tutt'altro che in un chiaro ciclo espansivo dopo oltre 3 anni di crisi".

Alla luce del secondo trimestre, Equita ha incrementato le stime 2026/27 (in media fatturato +1%, EBITDA +1% e net profit +2%).
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