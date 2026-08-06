New York: positiva la giornata per Seagate Technology

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell' azienda americana attiva nel settore storage , con una variazione percentuale del 3,19%.



Il confronto del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Seagate Technology rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo scenario del leader nella produzione di driver per hard-disk che si presenta evidenzia un indebolimento della curva con rischio di test dell'ostacolo visto a quota 798,1 USD. Al contrario uno spunto rialzista potrebbe innescare una salita fino a 900,4. Tecnicamente è atteso un proseguimento della trendline ribassista al test del minimo più immediato stimato a quota 731,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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