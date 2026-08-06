Parigi: nuovo spunto rialzista per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il colosso della pubblicità francese , che tratta in utile del 2,72% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del CAC40 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Publicis Groupe rispetto all'indice di riferimento.





Allo stato attuale lo scenario di breve della big dell'advertising rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 101 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 98,25. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 103,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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