Parigi: positiva la giornata per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Bene il colosso della pubblicità francese , con un rialzo del 2,57%.



Comparando l'andamento del titolo con il CAC40 , su base settimanale, si nota che Publicis Groupe mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,79%, rispetto a +0,87% dell' indice di Parigi ).





Allo stato attuale lo scenario di breve della big dell'advertising rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 92,51 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 89,13. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 95,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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