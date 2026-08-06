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Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento sostenuto per Publicis Groupe
Scambia in profit il colosso della pubblicità francese, che lievita del 2,72%.
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