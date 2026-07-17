Parigi: andamento negativo per Publicis Groupe

(Teleborsa) - Composto ribasso per il colosso della pubblicità francese , in flessione del 2,41% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Publicis Groupe rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di breve periodo della big dell'advertising mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 90,83 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 88,23. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 93,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```