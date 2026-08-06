Pesante sul mercato di Francoforte Scout24
(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che perde terreno, mostrando una discesa del 6,94%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Scout24 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 78,15.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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