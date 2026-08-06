Pesante sul mercato di Francoforte Scout24

(Teleborsa) - Pressione sulla società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che perde terreno, mostrando una discesa del 6,94%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24 , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Scout24 è in rafforzamento con area di resistenza vista a 73,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,05. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 78,15.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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