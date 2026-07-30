Francoforte: movimento negativo per Scout24

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che mostra un decremento dell'1,90%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Scout24 evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Scout24 rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Scout24 mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 78,75 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 76,8. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 80,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```