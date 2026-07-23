Francoforte: in calo Scout24

(Teleborsa) - Retrocede la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , con un ribasso del 3,12%.



Lo scenario su base settimanale di Scout24 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo scenario tecnico di Scout24 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 66,25 Euro con area di resistenza individuata a quota 68,05. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 65,65.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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