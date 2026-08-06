USA, richieste sussidi di disoccupazione aumentano meno del consensus a 199mila

(Teleborsa) - Nella settimana al 1° agosto, i "claims" sono risultati pari a 199mila unità, in aumento di 1.000 unità rispetto ai 198mila della settimana precedente (rivisti da 197mila) e inferiori ai 203mila stimati dagli analisti.



La media delle ultime quattro settimane - in base ai dati del Dipartimento del Lavoro americano - si è assestata a 198.750 unità, in calo di 4.500 unità rispetto al dato della settimana precedente (203.250 rivisto da 202.750). La media a quattro settimane viene ritenuta un indicatore più accurato dello stato di salute del mercato del lavoro, in quanto appiana le forti oscillazioni osservate settimanalmente.



Infine, nella settimana al 25 luglio, le richieste continuative di sussidio si sono attestate a 1.801.000 unità, in aumento di 24.000 unità rispetto alle 1.777.000 unità della settimana precedente (dato rivisto da 1.782.000).

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