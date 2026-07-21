UK, tasso di disoccupazione stabile al 4,9% come da attese a maggio

(Teleborsa) - Aumentano meno delle attese i disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count) nel Regno Unito: a giugno 2026 sono risultati in salita di 6.700 unità, dopo aver riportato una crescita di 1.300 unità a maggio (rivisto da un preliminare di +31.200). Il dato, pubblicato dall'Office for National Statistics (ONS), si confronta con l'aumento di 29.400 unità stimato dal consensus.



Rimane stabile, invece, il tasso di disoccupazione, che si attesta al 4,9% a maggio, uguale al 4,9% di aprile e atteso dagli analisti.



Nei tre mesi a maggio, l'occupazione ha fatto segnare un aumento di 147 mila unità, contro la salita di 100 mila unità del mese precedente e di 85 mila indicata dal consensus.



Infine, il tasso di crescita dei salari medi ha mostrato, a maggio, un incremento del 3,4% escludendo i bonus, pari al mese precedente e alle attese degli analisti, mentre includendo la componente bonus si registra un +4,3%, rispetto al +4,4% del mese precedente e al +4,5% del consensus.



(Foto: © Eros Erika / 123RF)

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