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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto

La giornata del 6 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 14.518,8.

L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.598,2 e primo supporto individuato a 14.392,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.803,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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