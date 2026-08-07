Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 6/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 6 agosto
La giornata del 6 agosto è stata vissuta all'insegna della debolezza per l'indice svizzero, che ha terminato in calo a 14.518,8.
L'esame di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 14.598,2 e primo supporto individuato a 14.392,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 14.803,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)