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Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 25/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 agosto

Frazionale rialzo per l'indice svizzero, che mette a segno un modesto profit a +0,54%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.577,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.420,5. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.734,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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