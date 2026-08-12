Milano 17:35
53.699 -0,01%
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Dow Jones 20:40
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Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto

Contenuto ribasso per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.

Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.633,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.518,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.748.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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