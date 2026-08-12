Analisi Tecnica: Swiss Market Index dell'11/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura dell'11 agosto
Contenuto ribasso per l'indice svizzero, che archivia la sessione in flessione dello 0,40%.
Allo stato attuale lo scenario di breve dello SMI (Swiss Market Index) rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14.633,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14.518,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14.748.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)