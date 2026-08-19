Milano 18-ago
53.018 0,00%
Nasdaq 18-ago
29.491 -1,68%
Dow Jones 18-ago
53.343 -0,22%
Londra 18-ago
10.728 0,00%
Francoforte 18-ago
26.128 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto

Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14.257,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14.429,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14.193,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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