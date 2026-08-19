Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 18/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 agosto
Sostanzialmente invariata la seduta per l'indice svizzero, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.
Lo status tecnico dello SMI (Swiss Market Index) mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14.257,2, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 14.429,9. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14.193,4.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)