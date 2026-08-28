Milano 9:14
52.813 +1,05%
Nasdaq 27-ago
29.642 0,00%
Dow Jones 27-ago
53.569 +0,20%
Londra 9:14
10.824 +0,29%
26.511 +0,55%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto

Ribasso per l'indice svizzero, che chiude la seduta con una flessione dell'1,09%.

Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14.331,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14.490,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14.278,7.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```