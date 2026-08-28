Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 agosto
Ribasso per l'indice svizzero, che chiude la seduta con una flessione dell'1,09%.
Il quadro tecnico dello SMI (Swiss Market Index) segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 14.331,5, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 14.490,1. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 14.278,7.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)