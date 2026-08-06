Milano 9:37
53.818 +0,70%
Nasdaq 5-ago
29.488 0,00%
Dow Jones 5-ago
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Londra 9:37
10.909 +0,19%
26.155 +0,11%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/08/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/08/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,61%.

Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14.620, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.414,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14.825,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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