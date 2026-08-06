Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 5/08/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 agosto
Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,61%.
Tecnicamente, lo SMI (Swiss Market Index) è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14.620, mentre il supporto più immediato si intravede a 14.414,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14.825,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)