Autotrasporto, online la graduatoria per l’esodo volontario delle imprese monoveicolari: incentivi da 15mila euro

Due milioni di euro disponibili. Per ottenere il contributo, le imprese ammesse dovranno trasmettere entro 30 giorni la cancellazione dall’Albo e dal REN

(Teleborsa) - È online la graduatoria delle imprese ammesse agli incentivi per l’esodo volontario dal mercato dell’autotrasporto delle imprese monoveicolari. Il Comitato Centrale per l’Albo nazionale degli Autotrasportatori ha pubblicato oggi l’elenco dei beneficiari del contributo previsto dal relativo Bando.



La misura mette a disposizione 2 milioni di euro per il 2026 e riconosce un incentivo di 15.000 euro per ciascun operatore, con l’obiettivo di favorire la razionalizzazione dell’offerta e la riorganizzazione della capacità complessiva del settore dell’autotrasporto.



Il Bando è stato approvato con decreto direttoriale n. 1491 del 22 aprile 2026.



Per le imprese ammesse, l’erogazione dell’incentivo è subordinata alla trasmissione della documentazione che attesti la cancellazione dall’Albo nazionale degli autotrasportatori e dal REN, da effettuare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria.



(Foto: Photo by John Schnobrich on Unsplash)

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