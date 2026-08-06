Fondo stradale Piccoli Comuni: iter in corso, termini non ancora attivi

(Teleborsa) - Con riferimento allo scorrimento della graduatoria del Fondo Piccoli Comuni, destinato agli interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade comunali nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti comunica che il procedimento amministrativo è regolarmente in corso.



Il decreto n. 71 del 31 luglio 2026, che approva lo scorrimento della graduatoria, è attualmente sottoposto alle verifiche degli organi di controllo previste dalla normativa.



Di conseguenza, i termini per la stipula dei contratti di affidamento dei lavori non sono ancora decorrenti e, allo stato attuale, non è richiesto alcun adempimento da parte degli enti beneficiari.



Al termine delle verifiche, il decreto sarà pubblicato nella sezione 'Amministrazione trasparente' del portale del MIT. Contestualmente, il Ministero trasmetterà una comunicazione ufficiale a tutti gli enti interessati, indicando la data di decorrenza dei termini e i successivi adempimenti previsti.

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