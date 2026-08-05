Scuola, immissioni in ruolo ATA dal 1° settembre inferiori alle necessità

, ben al di sotto del numero dei posti vacanti, pari a 33.325 unità.Per quanto riguarda i profili,, che saranno". Lo ha dichiarato"Come organizzazione sindacale, nel rispetto di una chiara direttiva europea e di una procedura di infrazione,Una criticità riguarda i, in quanto le facoltà assunzionali per quest'anno sono pari a 388 unità, ma le immissioni in ruolo saranno 326,Resta il. Tuttavia, se prima non riusciamo a mettere in ruolo i vincitori di entrambe le procedure, non si possono soddisfare anche le legittime aspettative degli idonei.Per questa ragioneoltre alla creazione di una graduatoria nazionale, in maniera tale che nelle regioni del Nord, dove ci sono numerosiInoltre, èche prendono servizio e che non possono essere abbandonati a loro stessi di fronte a responsabilità enormi,, conclude Sorrentino.