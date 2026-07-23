Milano 12:26
51.755 -1,96%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
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Londra 12:26
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Francoforte 12:26
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Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,34%

L'Indice della Borsa di Shanghai termina le contrattazioni a 3.877,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,34%
Shanghai conclude in progresso dello 0,34%, archiviando la sessione a 3.877,33 punti.
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