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/ Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,02% alle 05:48
Borsa: Scambi in positivo per Shanghai, in progresso dell'1,02% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai tratta in utile a 3.917,8 punti
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07 agosto 2026 - 05.48
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Spunto rialzista dell'1,02% per Shanghai, alle 05:48, che continua le contrattazioni a 3.917,8 punti.
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