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/ Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,45% alle 05:48
Borsa: Bene Shanghai, in crescita dell'1,45% alle 05:48
L'Indice della Borsa di Shanghai allunga a 3.877,81 punti
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Finanza
06 agosto 2026 - 05.48
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Risultato positivo dell'1,45% per Shanghai, alle 05:48, che continua gli scambi a 3.877,81 punti.
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