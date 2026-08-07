Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
10.901 +0,31%
Francoforte 7-ago
26.319 +0,69%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,28%

Il Dow Jones termina gli scambi a 54.036,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,28%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,28% e chiude a 54.036,52 punti.
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