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Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,85%

Ibex 35 termina gli scambi a 19.950,1 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio Madrid che avanza appena dello 0,85%
Madrid allunga timidamente il passo dello 0,85% e chiude a 19.950,1 Euro.
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