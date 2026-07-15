Milano 15-lug
0 0,00%
Nasdaq 15-lug
29.503 -0,28%
Dow Jones 15-lug
52.659 +0,29%
Londra 15-lug
10.516 -0,13%
Francoforte 15-lug
25.000 -0,59%

Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,29%

Il Dow Jones termina gli scambi a 52.658,52 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza slancio il Dow Jones che avanza appena dello 0,29%
L'indice dei colossi di Wall Street allunga timidamente il passo dello 0,29% e chiude a 52.658,52 punti.
Condividi
```