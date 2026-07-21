Milano 17:35
52.285 +0,81%
Nasdaq 19:17
29.166 +1,96%
Dow Jones 19:17
52.289 +0,87%
Londra 17:35
10.586 +0,58%
Francoforte 17:35
25.011 +0,66%

Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,15%

L'indice del principale listino USA avvia gli scambi a 51.916,79 punti

In breve, Finanza
Borsa: Il Dow Jones apre con un rialzo dello 0,15%
Il Dow Jones avanza dello 0,15%, a quota 51.916,79 in apertura.
Condividi
```