Crolla a New York Seagate Technology

(Teleborsa) - Retrocede molto l' azienda americana attiva nel settore storage , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,16%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 843,1 USD. Supporto a 777,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 908,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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