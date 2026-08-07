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Crolla a New York Seagate Technology

Migliori e peggiori
Crolla a New York Seagate Technology
(Teleborsa) - Retrocede molto l'azienda americana attiva nel settore storage, che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,16%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Seagate Technology rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di medio periodo del leader nella produzione di driver per hard-disk ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 843,1 USD. Supporto a 777,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 908,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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