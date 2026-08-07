Fed, Trump: Warsh "fantastico" ma decisioni sui tassi non spettano solo a lui

(Teleborsa) - Il capo della Casa Bianca, Donald Trump, sostiene che il numero uno della Federal Reserve, Kevin Warsh, sia "fantastico", promette che non lo criticherà e, alla domanda se il capo della Fed dovrebbe evitare di alzare i tassi di interesse prima delle elezioni di mid term, afferma che le decisioni sui tassi non spettano solo a lui ma anche al braccio di politica monetaria della banca centrale americana. É quanto emerso da un'intervista a Panchbowl News.

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