Warsh (Fed), determinati più che mai a portare a termine la missione che il Congresso ci ha affidato

Ribadito impegno per politica monetaria giusta e contro inflazione elevata

(Teleborsa) - La Federal Reserve ribadisce il proprio obiettivo principale di "attuare la politica monetaria giusta o quanto più vicino possibile ad essa", la "stella polare che ci guida", e, se ci riuscirà, "l’impennata inflazionistica degli ultimi cinque anni sarà solo un ricordo".



E' quanto si legge nel discorso introduttivo di Kevin Warsh pubblicato in vista della sua testimonianza di oggi pomeriggio alla Commissione per i servizi finanziari della Camera dei rappresentanti statunitense.



A un mese di distanza dalla sua prima riunione come numero uno della banca centrale americana, sottolinea come l'inflazione elevata abbia pesato su famiglie e imprese, ricordando che, nel lungo periodo, "l'inflazione di fondo è determinata in larga misura dalla politica monetaria". Per questo, i membri del Comitato "non tollerano un'inflazione persistentemente elevata" e restano impegnati nel ripristino della stabilità dei prezzi, confermando il tasso sui fed funds al 3,5%-3,75%.



L’analisi economica mostra un'attività in espansione, consumi moderati, manifattura in crescita ma un settore immobiliare ancora debole. Spiccano invece gli investimenti delle imprese, trainati dalla costruzione di data center e dalla domanda di tecnologie legate all’IA: la spesa in apparecchiature è cresciuta dell'8% annuo, quella high-tech di quasi il 25% su base quadriennale. "Ciò che oggi viene chiamato 'investimento in IA' sarà semplicemente 'investimento'". Ma queste opportunità portano anche nuove sfide, che la Fed sta monitorando per valutarne gli effetti su inflazione e mercato del lavoro.



Sul fronte dell’offerta, la produttività cresce in modo robusto e il mercato del lavoro resta stabile con "la creazione di posti di lavoro che ha tenuto il passo con la forza lavoro, il tasso di disoccupazione è basso e ha subito poche variazioni nell'ultimo anno".



Warsh richiama poi i valori della Fed: eccellenza, professionalità, integrità, e soprattutto "l'umiltà riguardo a ciò che sappiamo – e il coraggio di riconsiderare le nostre precedenti opinioni". Per rafforzare la conduzione della politica monetaria ha istituito cinque task force dedicate a comunicazione, bilancio, qualità dei dati, produttività e occupazione, e modelli di previsione dell'inflazione. A ciascuna è stato chiesto di "partire dai principi fondamentali, porsi domande difficili, esaminare le pratiche attuali e proporre i passi successivi", così da dotare la Fed degli strumenti necessari per decisioni migliori.



Il discorso si chiude con un impegno netto: la Fed sta aprendo "un nuovo capitolo in un momento cruciale" e intende essere all'altezza della sua missione: "Siamo la Federal Reserve e siamo più che mai determinati a portare a termine la missione che il Congresso ci ha affidato".

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