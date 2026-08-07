Francoforte: balza in avanti Brenntag

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il distributore tedesco di prodotti chimici , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,54%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Brenntag rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di breve periodo di Brenntag mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 67,17 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 65,07. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 69,27.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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