Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Scambia in profit Redcare Pharmacy N.V , che lievita dell'1,93%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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