Francoforte: brillante l'andamento di Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Scambia in profit Redcare Pharmacy N.V, che lievita dell'1,93%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Redcare Pharmacy N.V, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 62,7 Euro con tetto rappresentato dall'area 64. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 61,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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