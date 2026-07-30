Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V
(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V, che presenta una flessione del 2,81%.
Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,38. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,08.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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