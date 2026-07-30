Francoforte: performance negativa per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Ribasso per Redcare Pharmacy N.V , che presenta una flessione del 2,81%.



Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Lo status tecnico di Redcare Pharmacy N.V è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 68,73 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 66,38. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 71,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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