Francoforte: risultato positivo per Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Bene Redcare Pharmacy N.V , con un rialzo del 2,54%.



Lo scenario su base settimanale di Redcare Pharmacy N.V rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Tecnicamente, Redcare Pharmacy N.V è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 72,7 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 77,95.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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