Francoforte: ingrana la marcia Hensoldt

(Teleborsa) - Protagonista Hensoldt , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,18%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Hensoldt mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,1%, rispetto a +0,98% del MDAX ).





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 95,46 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 91,88. L'equilibrata forza rialzista di Hensoldt è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 99,04.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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