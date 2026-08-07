Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca , in guadagno del 3,10% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di chip , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 61,26 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 62,86. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 60,33.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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