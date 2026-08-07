Francoforte: nuovo spunto rialzista per Infineon
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la compagnia hi-tech tedesca, in guadagno del 3,10% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Infineon più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di chip, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 61,26 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 62,86. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 60,33.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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