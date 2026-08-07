Milano 7-ago
53.717 +0,06%
Nasdaq 7-ago
29.722 +1,19%
Dow Jones 7-ago
54.037 +0,28%
Londra 7-ago
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Francoforte 7-ago
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In evidenza l'EURO STOXX Media sul listino di Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
In evidenza l'EURO STOXX Media sul listino di Eurozona
Balzo dell'indice del settore Media europeo, che continua la giornata a 273,6 punti.
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