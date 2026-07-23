MicroStrategy Incorporated scambia in rosso a New York

(Teleborsa) - Ribasso per l' azienda di analisi e business intelligence , che tratta in perdita del 7,26% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





La situazione di medio periodo di MicroStrategy Incorporated resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 96,06 USD. Supporto visto a quota 90,89. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 101,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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