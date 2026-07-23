Milano 17:35
51.316 -2,80%
Nasdaq 19:35
28.443 -1,91%
Dow Jones 19:35
51.651 -1,09%
Londra 17:35
10.639 -0,73%
Francoforte 17:35
24.763 -1,56%

MicroStrategy Incorporated scambia in rosso a New York

Migliori e peggiori
MicroStrategy Incorporated scambia in rosso a New York
(Teleborsa) - Ribasso per l'azienda di analisi e business intelligence, che tratta in perdita del 7,26% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di MicroStrategy Incorporated rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La situazione di medio periodo di MicroStrategy Incorporated resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 96,06 USD. Supporto visto a quota 90,89. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 101,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```