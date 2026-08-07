Londra: balza in avanti Diageo
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance dell'azienda di bevande alcoliche, con una variazione percentuale del 3,78%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, si nota che Diageo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +9,4%, rispetto a +0,5% del principale indice della Borsa di Londra).
Tecnicamente, Diageo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 18,26 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 17,45. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 19,06.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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