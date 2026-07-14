Londra: calo per Diageo

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per l' azienda di bevande alcoliche , che presenta una flessione dell'1,91% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diageo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Diageo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15,33 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 15,05. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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