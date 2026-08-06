Londra: Diageo in rally
(Teleborsa) - Rialzo per l'azienda di bevande alcoliche, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,79%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Diageo rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Diageo. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Diageo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 18,28 sterline. Primo supporto a 16,39. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 15,42.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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