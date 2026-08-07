Londra: nuovo spunto rialzista per Smiths Group

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che tratta in utile dell'1,87% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Smiths Group evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Smiths Group rispetto all'indice.





Lo status tecnico di breve periodo di Smiths Group mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 27,42 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,02. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 27,82.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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