Lettura rialzista per Smiths Group
(Teleborsa) - Chiusura del 16 luglio
Balza in avanti la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, tra i titoli dell'indice FTSE 100, che amplia la performance positiva con un incremento dell'1,47%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Smiths Group presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 25,51 sterline, con stop loss impostato a quota 24,85 pounds, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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