Invito all'acquisto per Smiths Group
(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio
Chiusura negativa per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, componente del FTSE 100, che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,27%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.
Operatività odierna:
Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 26,23 sterline, con stop loss calcolato a quota 25,77 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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