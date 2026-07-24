Invito all'acquisto per Smiths Group

(Teleborsa) - Chiusura del 23 luglio

Chiusura negativa per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , componente del FTSE 100 , che al termine della seduta esibisce una variazione percentuale negativa del 2,27%. Nonostante la performance negativa il titolo rimane, tecnicamente, orientato al rialzo.





Operatività odierna:

Le indicazioni operative suggeriscono un segnale rialzista per il titolo, che è da acquistare a questi valori fissati a 26,23 sterline, con stop loss calcolato a quota 25,77 pounds, mostrando ampie probabilità di utile in un orizzonte di breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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