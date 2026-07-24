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Londra: nuovo spunto rialzista per Pershing Square Holdings

Migliori e peggiori, In breve
Londra: nuovo spunto rialzista per Pershing Square Holdings
Bene la holding di investimento in società quotate principalmente del Nord America, con un rialzo del 3,02%.
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