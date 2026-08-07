Parigi: andamento sostenuto per EssilorLuxottica

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il gruppo di occhialeria , in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il CAC40 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di EssilorLuxottica rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





La tendenza di breve della società che produce e distribuisce occhiali da sole e da vista è in rafforzamento con area di resistenza vista a 176,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 172,5. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 179,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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