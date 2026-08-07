Scout24, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Ottima performance per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che scambia in rialzo del 4,04%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24 , che fa peggio del mercato di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,27. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 72,73.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```