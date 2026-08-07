Scout24, prevale lo scenario rialzista a Francoforte
(Teleborsa) - Ottima performance per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria, che scambia in rialzo del 4,04%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Scout24, che fa peggio del mercato di riferimento.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 73,72 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 75,27. Il peggioramento di Scout24 è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 72,73.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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