Francoforte: scambi negativi per Scout24

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società che offre servizi digitali per affitti e acquisti di immobili residenziali e commerciali in Germania e Austria , che mostra un decremento del 2,48%.



L'andamento di Scout24 nella settimana, rispetto al DAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di Scout24 evidenzia un declino dei corsi verso area 70,17 Euro con prima area di resistenza vista a 71,52. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 69,68.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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